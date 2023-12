Caos al Grande Fratello: Garibaldi ha dato un pugno al muro e si è spaccato la mano

Garibaldi furioso al Grande Fratello. A quanto pare il giovane Giuseppe non ha passato ore facili nella Casa più spiatata d'Italia. Beatrice Luzzi - che ha avuto un flirt col ragazzo - ha raccontato agli altri coinquilini che durante la notte della Vigilia di Natale il gieffino ha dato un pugno al muro ferendosi alla mano. Il motivo? A quanto pare Garibaldi non ha apprezzato le parole di Marco Maddaloni, che l'ha definito il burattinaio del reality show. Parole che il judoka ha riferito a Beatrice che poi si è confidata con Giuseppe.

Grande Fratello: il pugno di Giuseppe Garibaldi dopo le parole di Marco Maddaloni

"Ma ha fatto tutto quel putiferio per quello che è stato detto? Io ho detto solo che mi è stato riferito. Non è una cosa che gli ho detto io, non l’ho pensata, mi è stata riportata. Ma io non mi sento in colpa per il bordello che ha combinato ieri notte. Mi è colpa mia se si è fatto male? - ha spiegato Beatrice Luzzi al Grande Fratello - Se uno dà un pugno e si spacca una mano è colpa mia? Il caos l’ha fatto lui e non io. Ti vengo a dire una cosa che ha detto un altro, tu prendi, ti arrabbi pesantemente, ti spacchi la mano e io mi devo prendere la colpa di questo?! La sceneggiata l’ha fatta lui. Quando beve… lui ha sempre fatto così, ha fatto di tutto. Volete che vi faccia l’elenco delle cose che ha detto e fatto in questi mesi qui dentro?".

Grande Fratello: Fiordaliso conferma la versione dei fatti di Beatrice Luzzi

La versione di Beatrice Luzzi è stata confermata dall'amica Fiordaliso: "Sì del pugno è vero. Però guarda Bea, io non l’ho mai detto e non lo penso nemmeno che ci sia un burattinaio qui dentro. Qui non ci sono dei burattinai e non sono d’accordo. Lui però si è spaccato la mano. Poi ovvio che è colpa di Giuseppe. Che ragionamenti fa a dire che è colpa tua?".