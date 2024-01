La sorella di Icardi al Grande Fratello: l'annuncio stupisce i fan

Ivana Icardi pronta a tornare al Grande Fratello per la terza volta. La sorella minore di Maurito ha annunciato sui social network la sua nuova partecipazione televisiva, quella a Gran Hermano Duo, spin off spagnolo del celebre reality show. In questo format i concorrenti Vip partecipano in coppia con qualcuno a cui sono legati da qualsivoglia sentimento, dall'amore all'odio, all'amicizia. Ancora non è chiaro chi giocherà con Ivana, che in passato ha partecipato al Grande Fratello italiano di Barbara D'Urso e al Gran Hermano. Piccola curiosità: Ivana condividerà la Casa con Luca Onestini, l'ex tronista di Uomini e Donne molto noto in Spagna. Il ragazzo entrerà in coppia con Elena Rodriguez, la madre di Adara Molinero, ex fidanzata del fratello Gianmarco.