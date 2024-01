Novità al Grande Fratello. Come anticipa Davide Maggio, per via della Supercoppa Italiana cambieranno gli appuntamenti del reality show. Il programma non andrà in onda lunedì 22 gennaio, data della finale della competizione calcistica, ma avrà un raddoppio settimanale. Andrà in onda martedì 23 e giovedì 25 gennaio. Stop anche per Ciao Darwin di Paolo Bonolis, che non sarà trasmesso venerdì 19 gennaio.