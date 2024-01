Grande Fratello: lite di fuoco tra Beatrice e Perla. L'intervento di Mirko

Perla Vatiero sempre più al centro del Grande Fratello. Dopo la tormentata love story con Mirko Brunetti, l'ex di Temptation Island è ora protagonista di un'accesa rivalità con Beatrice Luzzi, regina di questa edizione del programma. Durante l'ultima puntata le due si sono scontrate: secondo l'attrice la coinquilina non contribuisce troppo alla gestione della Casa. "Mi sono accorta che lei dà per scontato che tutti siano al suo servizio. Lei fa assolutamente poco: ognuno lava le proprie cose dopo la colazioni, lei lascia tutto lì... Ha fatto una lavatrice per gli asciugamani? Nel frattempo mi ha rubato gli asciugamani, si prende i bicchieri di vino... Trova l'anello e si prende l'anello... È abituata a farsi gli affari suoi, sta circa 12 ore al bagno...", ha spiegato Beatrice ad Alfonso Signorini.