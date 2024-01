La rabbia di Beatrice Luzzi: "Chiudete il Grande Fratello"

Tutti contro Beatrice Luzzi al Grande Fratello. Molti concorrenti continuano a scagliarsi contro l'attrice, tra cui Perla Vatiero, Massimiliano Varrese e Letizia. Al centro dei vari scontri le faccende domestiche: a detta di Beatrice non tutti darebbero lo stesso contributo in Casa. Anche l'opinionista Cesara Buonamici ha avuto qualcosa da ridire sull'ex star di Vivere. "Trovo che c'è un'accelerazione per Beatrice, un cambio di marcia forte. Non so se vuole far precipitare le cose, per gestire il consenso in casa o no, e questo mi sorprende. Le frasi sono andate oltre, tu hai detto ‘Ho l'impressione che mi voglia uccidere‘, ma fai sul serio quando dici così?", ha notato la giornalista. La Luzzi ha subito replicato: "Ho detto così dal tipo di violenza con cui ha parlato. Era un'esagerazione, ma non mi pare di aver detto ‘la liquido' o altre cose".