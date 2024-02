Grande Fratello, paura per Giuseppe Garibaldi: le condizioni

Attimi di paura per Giuseppe Garibaldi. Il concorrente del Grande Fratello è stato costretto ad abbandonare momentaneamente la trasmissione a causa di un malore. Incerte le cause: in un video che gira sui social, si vedono i concorrenti del reality in fibrillazione: "Corri, corri", viene detto da qualcuno ad Anita. Quest'ultima, allarmata, esclama ad alta voce: "Chiamate il Gf". Marco Maddaloni si avvicina e dichiara: "Non toccategli il cuore".