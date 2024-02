Grande Fratello, Vittorio e Sergio: la scelta di Greta

Greta, Vittorio e Sergio al centro di un nuovo triangolo amoroso al Grande Fratello. Dell'argomento si è parlato ampiamente nella puntata in onda su Canale 5 lunedì 12 febbraio, con la decisione della Rossetti di non compiere alcuna scelta. "Non devo scegliere nulla, non sono qua per cercare un fidanzato - ha dichiarato in diretta - Sono rapporti diversi e voglio bene a entrambi in due modi diversi: con Vittorio mi sento leggera e non facciamo discorsi pesanti, mentre con Sergio faccio discorsi profondi".