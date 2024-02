Grande Fratello, torna Mirko: ecco quando. La reazione di Perla

Mirko Brunetti torna al Grande Fratello. A dare l'annuncio Alfonso Signorini: "Rientrerà nella casa il prossimo mercoledì e si fermerà qualche giorno. Così lui e Perla potranno passare San Valentino insieme e chiarirsi definitivamente. Ma questo Perla ancora non lo sa". Con Brunetti torna il doppio appuntamento settimanale con il reality show, dal 14 febbraio in onda su Canale 5 sia il lunedì sia il mercoledi.

Grande Fratello: la reazione di Perla al ritorno di Mirko

Perla Vatiero non sa ancora che a breve potrà riabbracciare Mirko Brunetti. Interpellata da Alfonso Signorini sui suoi sentimenti ha rivelato: "In questa settimana ho sentito di più la sua mancanza e il bisogno di avere una risposta. Se torniamo insieme non lo facciamo solo per frequentarci, dobbiamo vedere se riusciamo ad andare oltre quello che abbiamo vissuto. Non faccio il fidanzamento, se va bene vuol dire che è lui l'uomo della mia vita, ma non posso darmi questa risposta. Dobbiamo viverci fuori".