Grande Fratello: Mirko e Perla sono tornati insieme

Ritorno di fiamma al Grande Fratello tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero dopo la rottura della scorsa estate a Temptation Island e la breve liaison tra il ragazzo e la tentatrice Greta Rossetti . "Ho capito che il sentimento non è svanito", ha ammesso Perla ad Alfonso Signorini. "Il sentimento che ci lega è veramente profondo. Per le sensazioni che ho posso dire che è ancora amore", ha aggiunto Mirko.

Mirko e Perla di nuovo insieme grazie al Grande Fratello: il bacio

Dopo un bacio pieno di passione fuori la porta del Grande Fratello, Mirko Brunetti ha fatto sapere: "Un legame così profondo non può riprovare a darsi una seconda possibilità. Non ho mai accettato che fosse finita". Ora l'ex gieffino aspetterà l'uscita di Perla dal reality show per dare un'altra chance al loro rapporto.