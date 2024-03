Marco Maddaloni: "Al Grande Fratello per soldi" e svela lo stipendio da judoka

In un'intervista al settimanale Chi Marco Maddaloni ha ammesso di aver preso parte al Grande Fratello per una questione economica. "Mi hanno detto che sono uno stratega ma a me piace il calcolo delle probabilità. Ogni volta che partecipo a un reality l’unico obiettivo è durare il più a lungo possibile per guadagnare di più". E poi: "Come sportivo i titolo ce li ho ma non sono un calciatore e a me piace la bella vita. Nel senso che mi piace andare a mangiare fuori con mia moglie, mi piace l’idea che i miei figli stiano in piscina, ma siccome non sono un calciatore….Poi i soldi della tv li ho investiti nell’immobiliare, ma ci sono stati dei periodo in cui abitavo in 60 mq di mansardina con i miei tre figli per affittare il resto della casa e avere una rendita".