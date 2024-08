Grande Fratello: Signorini annuncia il nome della prima concorrente ufficiale

Dopo gossip e rumors c'è finalmente il nome della prima concorrente ufficiale del Grande Fratello 2024. Alfonso Signorini, conduttore e autore del reality show, ha confermato l'ultima indiscrezione riportata da TvBlog: nella Casa più spiata d'Italia entrerà Jessica Morlacchi . Un applauso è stato infatti utilizzato da Signorini per commentare il tweet del noto blog. La notizia ha anche smentito i contatti di Signorini con altri due personaggi noti. Ovvero il nuotatore Thomas Ceccon , fresco medagliato alle Olimpiadi di Parigi, e del personal trainer e influencer Cristiano Iovino , noto anche come l’uomo del caffè di Ilary Blasi. Il sito ha specificato che nessuno della produzione li ha mai contattati.

Jessica Morlacchi è la prima concorrente del Grande Fratello 2024. Per la cantante e opinionista tv si tratta della sua prima volta in un programma del genere. La scelta di Alfonso Signorini è stata accolta positivamente sul web e molti sperano in un confronto (di fuoco) con Memo Remigi, reo di aver palpeggiato qualche tempo fa l’artista durante una puntata di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone su Rai1, dove entrambi facevano parte degli "affetti stabili".

Grande Fratello: chi è Jessica Morlacchi

Classe 1987, Jessica Morlacchi è diventata famosa da ragazzina come leader della band Gazosa. Successivamente ha partecipato come solista a The Voice of Italy e poi è stata concorrente di Ora o mai più di Amaudes e Tale e Quale Show di Carlo Conti. Per tre anni ha ricoperto il ruolo di opinionista tv a Oggi è un altro giorno.