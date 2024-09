Grande Fratello, polemica per le condoglianze anticipate di Beatrice Luzzi alla suocera

Durante l'ultima puntata del Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha rivolto un saluto commosso all'ex suocera. “Voglio salutare la mia ex suocera che ci sta lasciando. Nelle prossime ore se ne andrà, e non potendo esserci di persona per darle l’ultimo saluto, lo faccio da qui. Ciao Laura", ha dichiarato l'opinionista. Tanti i telespettatori che hanno espresso indignazione per tale gesto, che è stato definito imbarazzante e di cattivo gusto.

Le condoglianze anticipate di Beatrice Luzzi

A detta di molti il messaggio era fuori luogo, in un contesto televisivo leggero come quello del Grande Fratello. "Che squallore", si legge su Twitter, "Un momento così intimo violato dalla tv spazzatura. Poteva evitare, se ci tieni ci vai, non saluti una moribonda in diretta TV. Che schifo", ha scritto qualcun altro. E ancora: "Io non ci posso credere al degrado che stiamo assistendo, che schifo".