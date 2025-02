Grande Fratello: Stefania Orlando ha lasciato momentaneamente la Casa

Stefania Orlando ha lasciato il Grande Fratello: la produzione del reality show ha però precisato che l'uscita è momentanea. La concorrente tornerà presto in gioco. La motivazione che l'ha spinta a uscire sarebbe da ricondurre a "motivi personali". Nel breve comunicato diffuso dal Grande Fratello si legge: "Stefania Orlando, per motivi personali, lascia momentaneamente la Casa di Grande Fratello". Non è la prima volta che i concorrenti si vedono costretti ad abbandonare il gioco per qualche ora o per alcuni giorni per risolvere questioni personali che avvengono al di fuori.