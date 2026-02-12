Ilary Blasi al Grande Fratello 2026, "arrivano Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli"

La prossima edizione del Grande Fratello vedrà una novità importante tra gli opinionisti. Secondo quanto riportato da Affaritaliani, Cesara Buonamici tornerà in prima serata per affiancare Ilary Blasi , insieme a una new entry: Selvaggia Lucarelli . La coppia promette di portare equilibrio tra esperienza e verve critica all’interno del reality show più seguito d’Italia. Niente da fare, dunque, per Tina Cipollari e Gianni Sperti : la storica coppia di Uomini e Donne aveva suscitato l'interesse dell'ex moglie di Totti ma poi pare che la produzione abbia optato diversamente.

Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello di Ilary Blasi

Cesara Buonamici, volto storico del giornalismo televisivo, torna in un contesto di intrattenimento che conosce bene, dimostrando la volontà della produzione di puntare su figure affidabili e con credibilità mediatica. In passato il mezzobusto del Tg 5 è stata opinionista dei GF di Alfonso Signorini. Selvaggia Lucarelli, invece, rappresenta la componente più graffiante e provocatoria della coppia, nota per il suo stile diretto e senza filtri che ha conquistato il pubblico nel corso degli anni. La combinazione tra le due opinioniste sembra dunque studiata per creare dibattito e commento puntuale sulle vicende della Casa, garantendo un mix tra professionalità e ironia tagliente.

Le altre novità sulla prossima edizione del Grande Fratello con Ilary Blasi

La conferma ufficiale da parte dei vertici del reality è attesa nei prossimi giorni, ma la combinazione Buonamici-Lucarelli appare già come un elemento di forte richiamo per il pubblico, che si prepara a seguire con attenzione le vicende della Casa più spiata d’Italia. Il Grande Fratello di Ilary Blasi dovrebbe partire il prossimo 17 marzo. Top secret il cast di concorrenti anche se qualche nome è circolato negli ultimi giorni: Raimondo Todaro, Antonella Elia, Francesca Manzini, Ilona Staller. Il ritorno di volti noti e l’ingresso di nuove figure strategiche segnano una sfida chiara: mantenere alto l’interesse del pubblico e la capacità di commentare con competenza e personalità gli avvenimenti quotidiani del reality.