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Chanel Totti al Grande Fratello Vip, Ilary non ci sta: "Vai a casa"

Chanel Totti al Grande Fratello Vip, Ilary non ci sta: "Vai a casa"

Alla prima puntata del Grande Fratello Vip, Chanel Totti stupisce in studio con la sorella e la nonna di Ilary Blasi: cosa è successo
5 min
TagsChanel TottiIlary BlasiGrande Fratello Vip

Il Grande Fratello Vip è tornato in onda con Ilary Blasi. La conduttrice si è mostrata sicura e a suo agio, gestendo il ritmo della diretta con la consueta ironia. Un ritorno che punta a rilanciare il reality, da sempre tra i più discussi e seguiti. A sorprendere, però, è stata anche la presenza in studio di tre ospiti speciali: Chanel Totti, nonna Marcella e Melory Blasi. Le tre si sono sedute nell’angolo solitamente riservato agli eliminati, regalando un momento familiare e inedito all’interno della trasmissione.

Chanel Totti, la nonna e la sorella di Ilary Blasi al Grande Fratello Vip

La presenza della figlia, la nonna e la sorella di Ilary Blasi non è di certo passata inosservata, attirando l’attenzione del pubblico e dei social. Un’apparizione che ha aggiunto un tocco personale alla serata, mostrando un lato più intimo dell'ex moglie di Francesco Totti. Tra l'altro, la partecipazione di Chanel arriva a pochi giorni dall'intervista nel podcast di Alessandro Cattelan, dove la quasi 19enne aveva raccontato del suo rapporto con la televisione: "Io guardo solo i programmi di mamma, non guardo nient’altro". Parole che, alla luce della sua presenza in studio, assumono un significato ancora più evidente. Un sostegno diretto e affettuoso alla madre, che in questa nuova avventura televisiva può contare anche sull’appoggio della famiglia. E proprio durante la diretta la Blasi ha voluto ringraziare pubblicamente le tre per la loro vicinanza.

Ilary Blasi e il consiglio a Chanel Totti Grande Fratello Vip

Durante la diretta Ilary Blasi ci ha tenuto a salutare pubblicamente la sua famiglia. A partire da Marcella, la nonna materna di 94 anni che aveva già mostrato nel suo documentario su Netflix. "Nonna, ti ho messo in prima fila così vedi bene e mi puoi criticare bene. Tanto lo so che dici che parlo troppo veloce", ha detto Ilary con la consueta veracità. E dopo aver presentato la sorella Melory si è concentrata su Chanel: "Non restare fino alla fine, ho le chiavi nella borsa. Prendile e vai a casa", ha affermato con fare fintamente minaccioso. Da parte sua la giovane Totti non ha potuto fare altro che lasciarsi andare ad una risata contagiosa. Mamma e figlia sono da sempre complici: la stessa Chanel ha confidato di essere caratterialmente molto simile a Ilary.

Il look di Chanel Totti per il Grande Fratello Vip

Al Grande Fratello Vip Chanel Totti ha sfoggiato un look sporty chic. Una silhouette costruita su contrasti intelligenti: sopra, una maglia chiara, morbida e pulita, che accarezza il corpo con discrezione; sotto, un paio di pantaloni in pelle, dal taglio ampio e deciso, che aggiungono carattere e struttura all’insieme. Il punto vita è sottolineato con naturalezza, mentre il piccolo dettaglio della tasca a righe introduce un accento grafico inaspettato, quasi editoriale. Le sneakers spezzano l’eleganza con un twist contemporaneo, rendendo il look immediatamente metropolitano e portabile. I calzini a vista, candidi e volutamente semplici, amplificano quell’estetica effortless che domina le strade delle capitali della moda.

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