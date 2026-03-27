Ilary Blasi, parole scomode su Totti in diretta tv. Cala il gelo al Grande Fratello Vip

A quattro anni dall'annuncio della rottura, il nome di Ilary Blasi continua ad essere inevitabilmente accostato a quello di Francesco Totti. Del resto i due sono ancora legalmente sposati ed è poi difficile dimenticare venti anni d'amore. Una favola che non ha avuto un lieto fine ma ancora ben impressa nell'immaginario di tutti. A parlarne seppur implicitamente durante la diretta del Grande Fratello Vip è stata Cesara Buonamici, opinionista del reality show di Canale 5.

Ilary Blasi e Totti, la battuta di Cesara Buonamici al Grande Fratello Vip

Nel corso della diretta del GF Vip, mentre si discuteva di alcune dinamiche interne al programma, l’opinionista Cesara Buonamici ha fatto una battuta che ha preso alla sprovvista Ilary Blasi. "Tu che sei esperta di calcio". Una frase che ha preso in contropiede la conduttrice romana: "Io esperta? Insomma...". Cesara ha provato subito a correggere il tiro: "Vabbè, eri esperta...", riferendosi chiaramente al matrimonio naufragato con Totti. E Ilary ha controreplicato: "Insomma, non ci ho mai capito niente". Chi ha seguito la love story di Totti e Ilary sa bene che la Blasi non è mai stata una grande appassionata di calcio. Il siparietto ha fatto calare in studio un gelo percepibile, riportando per un attimo al centro una vicenda personale ancora molto dibattuta.

Il Grande Fratello Vip cambia programmazione per la Nazionale italiana

Intanto Mediaset ha deciso di evitare lo scontro diretto con il calcio e proteggere gli ascolti del Grande Fratello Vip. Come annunciato da Ilary Blasi, la puntata inizialmente prevista per martedì 31 marzo sarà anticipata a lunedì 30 marzo. Una scelta per tutelare l’edizione in corso del reality, che non sta brillando in termini di ascolti tv tanto che si mormora anche di una presunta chiusura anticipata. Nella serata di martedì, infatti, l’attenzione televisiva sarà concentrata sulla partita della Nazionale guidata da Gennaro Gattuso, impegnata alle 20.45 nella finale dei play-off per i Mondiali 2026 contro la Bosnia. Un evento destinato a catalizzare il pubblico su Rai 1, rendendo particolarmente rischioso qualsiasi tentativo di concorrenza diretta.