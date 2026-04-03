"Ilary, apri questa porta!", urla e lacrime al Grande Fratello Vip con la figlia di Manzini

GF Vip, la furiosa lite in diretta tra Francesca Manzini e Paola Caruso

La tensione al GF Vip è esplosa dopo alcune dichiarazioni rilasciate dalla Caruso in confessionale e successivamente mostrate in puntata. La concorrente ha criticato il comportamento della Manzini, facendo riferimento alle sue reazioni emotive nei confronti di Raimondo Todaro. I due si professano solo amici ma la Manzini ha sofferto molto per il fatto che il ballerino sia stato costretto dalla produzione a vivere in un'altra zona della Casa solo con Ibiza Altea. Paola ha dunque etichettato la coinquilina come "falsa e teatrale", fino a sfociare in un’accusa particolarmente pesante: "Mi hanno detto che si venderebbe anche la madre". Una frase che ha provocato la reazione immediata di Francesca Manzini. Dalla stanza in cui si trovava per riabbracciare Todaro, la comica ha iniziato a urlare chiedendo con fare disperato l’intervento della conduttrice: "Ilary, apri le porte". Una richiesta ripetuta più volte. Un momento di forte agitazione, con toni sempre più accesi. Fino alle lacrime.

Ilary Blasi difende Paola Caruso al Grande Fratello Vip

Ilary Blasi ha tentato di riportare la calma al Grande Fratello Vip, sottolineando come si trattasse di un modo di dire. Una spiegazione che, però, non ha convinto la Manzini, visibilmente scossa: "Non si dicono queste cose, non si mettono in mezzo le madri", ha replicato con fermezza. La tensione si è poi sciolta in un momento di fragilità: Francesca è scoppiata in lacrime, lasciando emergere tutto il disagio provocato dall’episodio. Rientrando in salotto ha minacciato la Caruso: "Io e te abbiamo chiuso". Paola non ha però cambiato posizione e non ha chiesto scusa come si aspettava qualcuno: "È un modo di dire, mica le ho toccato la madre. È un modo di dire si venderebbe pure le mutande". In difesa della Manzini Antonella Elia: "Paola, quando hanno toccato tuo figlio hai alzato la voce, non si dicono queste cose".