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Grande Fratello Vip con Ilary Blasi si allunga, la nuova data della finale

Mediaset allunga il Grande Fratello Vip: cambia il calendario, finale rinviata a maggio grazie a ascolti e interesse social in crescita
3 min
TagsIlary Blasi

Nessuna chiusura anticipata. Il Grande Fratello Vip proseguirà regolarmente e, anzi, allungherà la propria corsa. Dopo settimane segnate da indiscrezioni su un possibile stop anticipato, Mediaset ha deciso di rivedere i propri piani, scegliendo di dare continuità al reality condotto da Ilary Blasi. A incidere sulla decisione sarebbero stati i segnali di ripresa registrati nelle ultime settimane, con ascolti in crescita rispetto alla fase iniziale del programma. Un cambio di rotta che conferma la centralità del format nel palinsesto e la volontà dell’azienda di valorizzare un prodotto ancora capace di attrarre pubblico.

Quando finisce il Grande Fratello Vip 2026

La principale novità riguarda la finale, che slitta al 5 maggio, diventando così l’ultimo appuntamento ufficiale del GF Vip. Una scelta che comporta anche una rimodulazione significativa della programmazione. Saltano infatti due appuntamenti inizialmente previsti - quelli di martedì 21 e venerdì 24 aprile - sostituiti da una puntata speciale in onda mercoledì 22 aprile. Una modifica pensata per rendere più efficace la gestione del palinsesto e aumentare l’attesa verso l’epilogo.

Il calendario aggiornato prevede (salvo ulteriori cambiamenti):

  • venerdì 10 aprile
  • martedì 14 aprile
  • venerdì 17 aprile
  • mercoledì 22 aprile
  • martedì 28 aprile
  • martedì 5 maggio (finale)

Ascolti, social e la svolta di Ilary Blasi

Alla base della scelta di prolungare il reality ci sarebbe anche il crescente coinvolgimento del pubblico, in particolare sui social. Commenti, discussioni e condivisioni hanno contribuito a mantenere alta la visibilità del programma, rafforzandone il ruolo nel panorama televisivo italiano. Determinante anche la conduzione di Ilary Blasi, subentrata a Alfonso Signorini. Con uno stile diretto e ironico, l'ex moglie di Totti ha dato nuova energia al format, rendendolo più dinamico. La conduttrice ha inoltre sottolineato l’importanza di mantenere un equilibrio tra intrattenimento e rispetto dei concorrenti, evitando eccessi e forzature. Una linea che sembra aver contribuito al rilancio del programma, riportandolo al centro dell’attenzione del pubblico.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di GF VIP

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