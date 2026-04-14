Grande Fratello, scoppia il caso dei piedi sporchi. "Lenzuola da bruciare"  

Non c’è pace nella Casa del Grande Fratello Vip , dove è esploso un nuovo caso destinato a far discutere: il cosiddetto “piedi sporchi gate” . A innescare la polemica sono state Adriana Volpe e Paola Caruso che, durante una conversazione in giardino, si sono lasciate andare a commenti piuttosto espliciti sulla scarsa igiene di un concorrente. Il video del momento, rapidamente diventato virale sui social, ha superato in breve tempo decine di migliaia di visualizzazioni, alimentando curiosità e reazioni. Le due gieffine, senza mai fare nomi, hanno però descritto una situazione che ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico.

Scoppia il piedi sporchi gate al Grande Fratello Vip di Ilary Blasi

Entrando nel dettaglio, Paola Caruso ha denunciato apertamente comportamenti poco igienici al GF Vip 2026 di Ilary Blasi: “C’è chi non si fa la doccia da giorni e va a letto con i piedi neri”, ha detto la soubrette. A rincarare la dose è stata Adriana Volpe, che ha commentato con evidente disgusto: “Quelle lenzuola non vanno lavate, vanno bruciate”. Parole forti, che hanno acceso il dibattito anche fuori dalla Casa. Sui social è partita la “caccia” al concorrente misterioso: utenti e fan del programma analizzano immagini e filmati alla ricerca di indizi, tra ipotesi e supposizioni che, al momento, restano senza conferme ufficiali.

Chi è il misterioso concorrente che non si lava al Grande Fratello Vip

L’assenza di riferimenti diretti ha contribuito ad alimentare ulteriormente il caso, trasformandolo in uno dei temi più discussi del Grande Fratello Vip 2026 (che recentemente è stato allungato da Mediaset). Il nome del presunto protagonista resta infatti ignoto, mentre cresce l’attesa per capire se la questione verrà affrontata in diretta.