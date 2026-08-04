Grande Fratello Vip 2026, Ilary Blasi chiama l'ex fidanzata del famoso calciatore

Il cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip - ancora una volta condotto da Ilary Blasi - continua ad arricchirsi di possibili protagonisti. Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza nelle ultime ore c'è quello di Giulia Provvedi, cantante del duo Le Donatella e volto già noto al pubblico del reality. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Giuseppe Candela, l'artista avrebbe accettato la proposta della produzione e sarebbe pronta a varcare nuovamente la porta rossa, anche se da Mediaset, al momento, non è arrivata alcuna conferma ufficiale.

Giulia Provvedi verso il Grande Fratello Vip 2026

A quanto pare l'accordo tra Giulia Provvedi e la produzione del Grande Fratello Vip sarebbe ormai definito. La cantante, sempre stando ai rumors, starebbe già organizzando la partenza per affrontare una nuova esperienza televisiva nel reality di Canale 5. Si tratterebbe di un ritorno particolarmente significativo per una concorrente che, negli anni, ha mantenuto una forte popolarità tra il pubblico. Per Giulia Provvedi non sarebbe la prima esperienza nella Casa più spiata d'Italia. La cantante ha partecipato alla terza edizione del GF Vip nel 2018, insieme alla sorella Silvia. Il suo percorso si è concluso dopo 64 giorni, mentre Silvia riuscì a conquistare la finale, chiudendo al terzo posto nell'edizione vinta da Walter Nudo. All'epoca Giulia era legata al portiere Pierluigi Gollini mentre oggi è innamorata del procuratore sportivo Andrea Riso.

Ilary Blasi torna al timone del Grande Fratello Vip

La nuova stagione del Grande Fratello Vip segnerà anche il ritorno di Ilary Blasi alla conduzione del programma. Dopo le polemiche che hanno accompagnato le ultime edizioni, Mediaset ha scelto di confermare il format puntando su un'edizione rinnovata e su un cast composto da personaggi molto conosciuti. Accanto alla conduttrice torneranno anche Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici nel ruolo di opinioniste.