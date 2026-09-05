Torna il Grande Fratello Vip con Ilary Blasi. Data d'inizio e primi 3 concorrenti ufficiali

Il Grande Fratello Vip 2026 è pronto a riaccendere le luci della Casa più spiata d’Italia. La nuova edizione del reality di Canale 5 ripartirà a settembre con una formula che punta su volti già molto conosciuti dal pubblico e su una programmazione particolarmente serrata nelle prime settimane. A guidare il programma sarà ancora una volta Ilary Blasi , mentre al suo fianco torneranno Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici nel ruolo di opinioniste.

Quando inizia il Grande Fratello Vip 2026

La data da segnare sul calendario è giovedì 17 settembre 2026. Salvo variazioni dell’ultimo momento, sarà quella la serata scelta per il debutto della nuova edizione del Grande Fratello Vip. L’avvio sarà però decisamente più intenso del solito. A distanza di appena due giorni, sabato 19 settembre, è infatti previsto un secondo appuntamento in prima serata. Si tratterebbe, però, di una programmazione eccezionale limitata alla settimana del debutto. Il calendario dovrebbe proseguire con altre due puntate ravvicinate: lunedì 21 e venerdì 25 settembre. Da quel momento il Grande Fratello Vip dovrebbe trovare la propria collocazione definitiva nel palinsesto di Canale 5, mantenendo il doppio appuntamento settimanale del lunedì e del venerdì sera. Una partenza a ritmo serrato, dunque, pensata per introdurre rapidamente personaggi e dinamiche e accompagnare il pubblico all’interno della nuova edizione.

Grande Fratello Vip 2026, i primi concorrenti ufficiali

Se conduzione e calendario sono ormai delineati, l’attenzione si sposta inevitabilmente sulla Casa. Il cast completo non è stato ancora annunciato, ma ci sono tre concorrenti ufficiali: Alex Belli, Guendalina Tavassi e Jonathan Kashanian. Tutti e tre hanno già partecipato in passato al programma. Per Belli si tratta di un ritorno particolarmente significativo. L’attore e modello, diventato popolare grazie alla soap CentoVetrine, ha partecipato all’Isola dei Famosi nel 2015 e soprattutto al Grande Fratello Vip nel 2021, quando fu uno dei protagonisti assoluti dell’edizione. Anche Guendalina conosce molto bene i reality. La sua popolarità è esplosa proprio grazie al Grande Fratello, al quale partecipò nel 2010. Successivamente ha affrontato per due volte l’esperienza dell’Isola dei Famosi, nel 2012 e nel 2022. Completa il primo terzetto Jonathan, vincitore del Grande Fratello 5 nel 2004. Nel 2018 è tornato in un reality partecipando all’Isola dei Famosi, dove ha raggiunto il quinto posto.