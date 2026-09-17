Ilary Blasi subito direttissima sl Gf Vip con i riferimenti a Totti e a Bastian. Poi la frecciata di Selvaggia Lucarelli all'anniversario con Noemi: "Sei mesi di noi"

Inizio col botto per il Grande Fratello Vip. La neo sposa Ilary Blasi dice: "A maggio ero sposata, poi ho divorziato. E adesso sono di nuovo sposata". Arriva Selvaggia Lucarelli: "Ho fatto i conti. Oggi è il 16 febbraio, sei mesi di noi". Il riferimento, neppure a dirlo, è alla storia Instagram di Noemi Bocchi che avrebbe "anticipato" l'inizio della storia d'amore con Totti.