Ilary Blasi subito direttissima sl Gf Vip con i riferimenti a Totti e a Bastian. Poi la frecciata di Selvaggia Lucarelli all'anniversario con Noemi: "Sei mesi di noi"
Il Grande Fratello riparte con la nuova stagione. E ci sono un paio di riferimenti alla vita privata della conduttrice
Inizio col botto per il Grande Fratello Vip. La neo sposa Ilary Blasi dice: "A maggio ero sposata, poi ho divorziato. E adesso sono di nuovo sposata". Arriva Selvaggia Lucarelli: "Ho fatto i conti. Oggi è il 16 febbraio, sei mesi di noi". Il riferimento, neppure a dirlo, è alla storia Instagram di Noemi Bocchi che avrebbe "anticipato" l'inizio della storia d'amore con Totti.
Articolo in aggiornamento
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS