Marina La Rosa torna al Grande Fratello e piange per Taricone, la rivelazione
Tornare nella Casa del Grande Fratello dopo oltre 25 anni, ha significato per Marina La Rosa fare anche i conti con una delle pagine più intense della sua vita: l'amicizia con Pietro Taricone, scomparso tragicamente nel 2010. Parlando con Simone Annicchiarico, la concorrente non è riuscita a trattenere la commozione nel ricordare l'ex compagno d'avventura, diventato uno dei volti simbolo della prima edizione del reality show di Canale 5.
Marina La Rosa si commuove ricordando Pietro Taricone
"Era molto simpatico", ha raccontato Marina La Rosa, tornando con la memoria agli anni trascorsi accanto a Taricone. Poi il ricordo si è spostato sul momento della sua morte e sulla reazione delle persone che, pur non avendolo mai conosciuto personalmente, sembravano aver costruito con lui un legame attraverso la televisione. "La gente mi fermava per strada, quando è morto, e piangeva anche se non lo aveva conosciuto", ha ricordato. Un dolore collettivo che colpì profondamente anche lei: "Mi ricordo quel momento, fu una cosa improvvisa e lui era padre, aveva una figlia piccola". Marina ha dunque menzionato pure Kasia Smutniak, compagna di Taricone e madre della figlia Sophie, descrivendola come "una donna forte" e rammentando il suo impegno nel mantenere viva la memoria dell'attore attraverso i progetti legati alla fondazione nata in suo ricordo.
Il rapporto tra Marina La Rosa e Taricone dopo il Grande Fratello
Marina La Rosa e Pietro Taricone furono due dei protagonisti assoluti del primo Grande Fratello, andato in onda nel 2000. Nella Casa le attenzioni del pubblico si concentrarono soprattutto sul rapporto tra Pietro e Cristina Plevani e sull'interesse mostrato da Taricone nei confronti di Marina. A distanza di oltre un quarto di secolo, La Rosa ha però raccontato che il loro legame più importante nacque soprattutto una volta terminato il programma. Già in una precedente intervista aveva spiegato di non essere stata attratta fisicamente da Pietro, nonostante lui avesse mostrato interesse nei suoi confronti nel bunker di Cinecittà. Con il passare del tempo, però, tra i due era nata una profonda amicizia. "Eravamo due ragazzini che si sono trovati catapultati in un mondo assurdo e quindi ci spalleggiavamo a vicenda", aveva ammesso, descrivendo Taricone come un uomo molto diverso dall'immagine costruita intorno a lui: "Sembrava tutto muscoli, ma era molto profondo".
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