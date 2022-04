La Pupa e il Secchione, arriva Alex Belli: sorprese e anticipazioni

Si preannuncia scoppiettante la quarta puntata de La Pupa e il Secchione Show 2022. Ospite della serata sarà Alex Belli, reduce dall'avventura al Grande Fratello Vip. L'attore sarà "pupo per una sera" e il suo ruolo sarà determinante nella classifica finale perché assegnerà due bonus alle coppie in gara affiancando il lavoro dei tre giudici Soleil Sorge , Antonella Elia e Federico Fashion Style . Alex sarà pure protagonista di un confronto con la coppia in gioco formata da Mila Suarez , sua ex fidanzata, e Mirko Gancitano , suo migliore amico.

Il ritorno di Flavia Vento

In studio a La Pupa e il Secchione ci sarà Flavia Vento, che spiegherà i motivi che l'hanno spinta ad abbandonare improvvisamente il programma di Barbara d'Urso. In più potrà finalmente entrare in gara, dopo i recenti problemi di salute, Paola Caruso. L'eliminata della scorsa settimana, Vera Miales, ha invece chiesto alla produzione di dare una seconda possibilità al suo secchione Nicolò Scalfi e di tenerlo in gara. Secondo la barista, il campione di Caduta Libera con cui era in coppia è stato penalizzato dalla polemica nata in studio per la sua storia d’amore con Amedeo Goria. I tre giurati saranno chiamati a valutare la richiesta, anche dopo un appello della mamma di Scalfi.