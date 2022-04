La Pupa e il Secchione, scontro Alex Belli-Dayane Mello: interviene Soleil

Alex Belli è tornato in tv, più precisamente a La Pupa e il Secchione 2022: durante l'ultima puntata andata in onda, l'ex gieffino ha partecipato come ospite e ha potuto incontrare di nuovo Soleil Sorge. Il rapporto di amore-odio fra i due è nato all'interno della casa del GF Vip. Appena l'attore è entrato in studio sulle note di "Chimica", la giurata si è coperta il volto e, aiutata dal collega Federico Fashion Style, è uscita momentaneamente fuori. Durante il siparietto Dayane Mello, cara amica della Sorge e presentatrice del programma streaming Pupa Party, ha commentato duramente l'arrivo di Belli. “Mi rifiuto, basta. Ma non voglio vederlo questo. Ragazzi guardate anche Soleil come reagisce. No, io non ce la faccio a commentare questo. Io me ne vado via, ciao. Cioè mi rifiuto, come amica di Sole. Lui l’ha umiliata l’ultima volta. Non mi piace, basta, ma perché?!”, le parole della modella. La risposta di Belli non si è fatta attendere...