La Pupa e il Secchione: baci e lacrime alla semifinale, anticipazioni

Nuovo appuntamento con La Pupa e il Secchione di Barbara d'Urso. Nel corso della semifinale, in onda su Italia Uno martedì 26 aprile, verranno proclamate le coppie finaliste. A giudicare le prove dei concorrenti ci saranno come sempre i giurati Antonella Elia, Soleil Sorge e Federico Fashion Style. Si parlerà inoltre della liaison tra Mila Suarez e Gianmarco Onestini: i due si sono scambiati un bacio appassionante in villa.