Francesco Chiofalo truffato: "Mi hanno rubato 10mila euro"

Come è stato truffato Chiofalo

Francesco Chiofalo ha spiegato ai suoi follower i dettagli della truffa: "Vengo contattato dal numero della mia banca, lo stesso con cui vengo contattato da anni per qualsiasi cosa, anche per ricevere codice a doppio fattore. Era il loro numero, senza ombra di dubbio. Il tizio al telefono mi dice che stavano tentando di hackerare il mio conto e dovevo sbrigarmi perché me lo potevano bloccare da un momento a un altro. Mi dice: ‘guarda adesso ti mandiamo una e-mail’, mi arriva questa e-mail dallo stesso indirizzo da cui mi sono sempre arrivate le e-mail di N26, quindi mi sono fidato".

Una truffa dalla Thailandia

In pochi minuti il conto corrente di Chiofalo si è svuotato. "Praticamente il bonifico è stato fatto all’estero, in Thailandia. Ho chiamato anche il mio avvocato e sembra che nessuno possa fare niente e me la devo prendere in quel posto. Sono veramente inca nero, devo ancora smaltire la cosa", ha aggiunto il 32enne.

La proposta choc di un follower

Dopo aver raccontato la sua disavventura Francesco Chiofalo è stato contattato da un fan che gli ha offerto 500 euro in cambio di un paio di calzini puzzolenti. Una richiesta fatta da un feticista e che l'ex pupo ha prontamente declinato ribadendo: "Non commentate le mie storie con cose inopportune".