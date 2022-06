Palinsesti Mediaset, La Pupa e il Secchione Show è stato cancellato

La Pupa e il Secchione show non è stato confermato nei palinsesti televisivi Mediaset per il 2022-2023. La nuova edizione del programma condotto da Barbara d'Urso non ha convinto Pier Silvio Berlusconi che lo avrebbe definito come un esperimento riuscito a metà, non escludendo un possibile ritorno in futuro, ma non nella prossima stagione televisiva: "Per adesso la lascerei riposare per almeno una stagione o due".