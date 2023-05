Pechino Express, Pellegrini sconfitta e provocata: “Ecco la perdente”

La provocazione

E proprio quest’ultima, durante la festa finale, ha continuato a provocare Federica Pellegrini cercando di dileggiarla sui social. La modella ha ripreso l’arrivo dell’ex capitano della Nazionale italiana di nuoto, lasciando un commento inequivocabile. “Adesso inquadro la perdente… eccola!”. Ma il post non è piaciuto ai followers di Pechino Express che hanno replicato in maniera tranciante. “Guarda che hai perso anche tu…”. In tutto questo, Federica Pellegrini non ha replicato, né degnato la modella di una risposta. Del resto, non si è Divina per caso…