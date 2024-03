Caressa s'infuria a Pechino Express e urla con Fru: social in delirio

ROMA - Momenti di tensione durante l'ultima puntata di Pechino Express , trasmissione di Sky condotta da Costantino della Gherardesca insieme all'inviato Fru. Ed è stato proprio quest'ultimo a ritrovarsi a gestire lo sfogo di Fabio Caressa, in gara insieme alla figlia Eleonora , che si è infuriato durante la tappa sotto la pioggia in Vietnam .

Lo sfogo di Caressa a Pechino Express

"Non è una gara di Formula 1, in montagna e sotto la pioggia. Se loro vogliono rischiare va bene, ma io ho mia figlia a bordo. Sono infuriato" ha detto il giornalista riferendosi a un sorpasso azzardato effettuato dall'auto in cui viaggiavano le 'Amiche' Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo. "Calma tuo papà, che giustamente si è spaventato e preoccupato per te" ha detto allora Fru a Eleonora, il cui tentativo è però andato a vuoto: "Sono inc***ato nero - ha detto Caressa alla figlia - abbiamo rischiato la vita, esigo provvediamenti".

Le scuse di Caressa e i commenti sui social

Il nervosismo è poi rientrato, con Caressa che si è scusato con tutti: "Devo chiedere scusa, perché ieri mi sono un po' spaventato - ha detto -. Poi Barbara mi ha spiegato come sono andate le cose e quindi devo chiedere scusa". Nel frattempo intanto il suo sfogo è divenuto virale sui social dove sono stati tantissimi i commenti dei fan: "La sua tragicità ci rappresenta tutti" chiosa uno di loro.