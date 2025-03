Jury Chechi, paura a Pechino Express: “Ho avuto una crisi di panico"  

Attimi di paura per Jury Chechi . L'ex campione azzurro ha avuto un attacco di panico nel corso della terza puntata di Pechino Express . Chechi era con il suo compagno di squadra Antonio Rossi nelle Filippine e stava per affrontare un trekking nella giungla, ad una temperatura di circa 30 gradi e con un tasso di umidità che superava l'80% . L'ex campione olimpico ha dovuto affrontare e superare un attacco di panico a causa dell'altezza.

Antonio Rossi su Chechi: "Salta da tre metri e poi..."

Rossi, suo compagno nella squadra dei "Medagliati", lo ha aiutato a superare il momento di difficoltà, consigliandogli di affrontare la ripidità della scala, girandosi di schiena. "Sono qua, ti tengo per mano. Ti ho detto di guardare in su, è una scala, ti dico io quando finisce". Chechi, con non poche difficoltà, è riuscito ad andare avanti: "Ho avuto proprio la classica crisi di panico. Quando c'è il vuoto, mi blocco. Soffro di vertigini porca pu***na". Antonio Rossi, che è stato fondamentale per tranquillizzarlo e aiutarlo nei momenti difficili, ha infine scherzato sull'episodio: "Jury fa i salti mortali a tre metri di altezza, poi arriva a un metro su un ponticello e si blocca".