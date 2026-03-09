Chanel Totti lascia la tv dopo Pechino Express e svela cosa le ha detto papà Francesco  

Tutto pronto per il debutto in tv di Chanel Totti . La diciottenne è nel cast della nuova edizione di Pechino Express , in partenza il prossimo 12 marzo. La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi ha partecipato all'adventure game in coppia con Filippo Laurino, figlio della manager Graziella Lopedota. Ma questa potrebbe essere l'unica esperienza televisiva nel curriculum di Chanel, nonostante negli ultimi mesi si sia parlato di numerose proposte da diverse reti.

Chanel Totti e la tv dopo Pechino Express

Durante la conferenza stampa di Pechino Express 2026, Chanel Totti ha chiarito che non intende lavorare in televisione come sua madre. "L'ho presa come un'esperienza di vita, fare tv non è quello che voglio. Almeno per il momento", ha detto categorica. Del resto dichiarazioni simili erano già state rilasciate qualche tempo fa da Ilary Blasi, che è legatissima alla sua secondogenita: "Credo sia più interessata ai social che alla tv". Anche dopo l'avventura nel reality show la Totti non ha cambiato idea e non vuole darsi da fare per ritagliarsi un proprio spazio sul piccolo schermo.

Chanel Totti e le parole di papà Francesco

A chi le ha chiesto di un eventuale suggerimento ricevuto da Francesco Totti, Chanel ha risposto con grande sincerità: "Non mi ha detto niente di che, solo di divertirmi e di essere me stessa a Pechino Express. E a mia madre non ho chiesto nessun consiglio, è andata come è andata. Ci siamo impegnati molto, Pechino è un'esperienza che ti porti dentro, è una sorta di sopravvivenza che ognuno vive in modo diverso".

Chanel Totti e quel problema a Pechino Express

Chanel Totti ha poi ammesso che non sono mancate le discussioni con Filippo a Pechino Express e che ha avuto soprattutto un problema col cibo: "Io non mangio quasi niente e lì ho mangiato solo riso".