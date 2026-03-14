Chanel Totti pronta a lasciare Pechino Express: "Via dopo la prima notte"  

Chanel Totti protagonista della nuova edizione di Pechino Express . Dopo la prima puntata la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi è diventata velocemente la più amata dai telespettatori . A Bali ha messo in mostra la sua naturalezza e simpatia, lasciando tutti di stucco. Chi si aspettava una ragazza viziata, a tratti snob, sbagliava: la quasi 19enne ha dimostrato ben altro. E ha stupito tutti. L'avventura dall'altra parte del mondo non è stata però facile e Chanel ha confidato che stava per lasciare il programma dopo la prima notte.

Quando Chanel Totti stava per lasciare Pechino Express

"È stata un'esperienza difficile. Mi ero pentita già la prima notte: eravamo distrutti, ero arrabbiata, iniziavamo alle 6 e finivamo alle 21 senza mai fermarci con la prospettiva di tenere quel ritmo per un mese, in caso di finale", ha raccontato Chanel Totti al podcast di Alessandro Cattelan, dove è stata ospite insieme a Filippo Laurino, il suo compagno di viaggio a Pechino Express. Il ragazzo non è il suo fidanzato, come più di qualcuno ha pensato, bensì un amico di infanzia. Oltre che il figlio di Graziella Lopedota, la storica manager di Ilary Blasi. Chanel ha poi ammesso: "Non c'era tempo per mangiare, tranne quando ti offriva la cena il proprietario di casa. Lui ha mangiato tutto, io solo riso bianco: ero schizzinosa sul cibo. Sono stata anche 5 giorni senza andare in bagno, ma siamo stati molto fortunati con le persone che abbiamo trovato: erano ospitali, io non pensavo potessero esserlo di fronte a due sconosciuti. Due proprietari ci hanno vietato di dormire con il sacco a pelo per un fatto di rispetto. Io con il sonno non avevo problemi. Poi eravamo troppo stanchi e al mattino ripartivamo all'alba. Filippo, piuttosto, la prima sera ha trovato una blatta dentro la doccia...".

Chanel Totti e gli altri retroscena su Pechino Express

Altro retroscena della figlia di Totti e Ilary è sulla valigia portata in Asia: "Era enorme e invece poi ho usato le solite cose. I trucchi li ho portati e non li ho mai usati. A Malpensa me l'hanno pesata, ero arrivata a 49 chili e ho pagato l'extra. Mamma mi aveva dato lo shampoo secco e non l'ho mai usato: il problema era che il clima tra Indonesia, Cina e Giappone variava molto". Consigli da parte di mamma e papà? "Mia madre era preoccupata che litigassi con Filippo, invece è andato tutto bene anche se lui è più permaloso di me: però abbiamo sempre fatto pace, poi dopo esserci salutati all'aeroporto per un po' non ci siamo più sentiti. Sia lei sia mio padre erano contenti ma soprattutto curiosi: io sono pigra, volevano vedere quanto duravo...", ha chiarito Chanel.