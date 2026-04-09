Chanel Totti a Pechino Express punge Fiona May, la frecciatina  

In questa edizione di Pechino Express, Chanel Totti sembra aver scelto una strada diversa rispetto a molti altri concorrenti. Fin dalla prima puntata, infatti, ha dimostrato di vivere l’esperienza più come un’avventura personale che come una gara da vincere a tutti i costi. Un approccio che si è visto chiaramente anche nei momenti più delicati, quando non sono mancati malus e penalità inflitte dagli altri partecipanti. Eppure, lontana dalle tensioni tipiche della competizione, la quasi 19enne ha mantenuto un atteggiamento leggero, concentrandosi sul viaggio e sulle emozioni . Una scelta che ha pagato in termini di consenso. Il pubblico, inizialmente diviso, ha progressivamente cambiato opinione, premiando la sua spontaneità. Tra ironia e autenticità, la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti si è ritagliata un ruolo sempre più centrale nel racconto dell'adventure-game.

La stoccata ai Veloci nella tappa cinese

Nel corso della quinta tappa, ambientata in Cina dopo il passaggio in Indonesia, non è mancato un momento più pungente. Alla vittoria della coppia dei Veloci, formata da Fiona May e Patrick Stevens, Chanel Totti ha lasciato spazio a una battuta dal tono ironico ma deciso. "Finalmente anche loro vincono qualcosa", ha commentato, riferendosi alla prima affermazione della coppia nel corso del viaggio. Una frase che richiama le difficoltà incontrate dai due nelle puntate precedenti, tra gare perse di misura, malus subiti e lacrime versate. Un’osservazione che non è passata inosservata, soprattutto alla luce delle tensioni emerse nelle settimane precedenti, quando la fuoriclasse del lungo nonché madre di Larissa Iapichino aveva più volte manifestato delusione per risultati sfumati all’ultimo momento.

Ironia e carattere, il pubblico premia Chanel Totti

A rincarare la dose è stato anche il compagno di avventura della giovane Totti a Pechino Express Filippo Laurino, che ha aggiunto: "Così non stanno a rosicare". Questa combinazione di leggerezza e schiettezza sembra essere uno dei punti di forza di Chanel Totti. Capace di alternare dolcezza e ironia, ma anche di lanciare frecciate quando necessario, ha conquistato una fetta sempre più ampia di pubblico. Un profilo che ricorda, per molti aspetti, quello della madre: diretto, tagliente e mai del tutto prevedibile. Ma Chanel ricorda anche molto il padre e non solo fisicamente: forte e sempre con la battuta pronta. E mentre il percorso entra nel vivo, la sua resta una presenza capace di lasciare il segno, al di là del risultato finale.