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Pechino Express, Gaia De Laurentiis in ospedale dopo l'eliminazione  © Sky

Pechino Express, Gaia De Laurentiis in ospedale dopo l'eliminazione  

Problemi di salute per Gaia De Laurentiis dopo la sua avventura a Pechino Express 2026 con la figlia Agnese
2 min

Un percorso tortuoso quello di Gaia De Laurentiis a Pechino Express. L'attrice ha gareggiato in coppia con la figlia Agnese e dopo l'eliminazione della loro coppia, Le Biondine, è accaduto l'impensabile. La 56enne è finita in ospedale a causa di alcuni problemi di salute. 

Gaia De Laurentiis con la polmonite dopo Pechino Express

"Sono reduce da una settimana in ospedale. Mi sono accorta che qualcosa non andava perché ho avuto l’influenza, che pensavo essere normale, ma poi mi è venuta questa tosse bruttissima che non passava e una sera ero a cena con una mia amica e sono dovuta tornare a casa perché non mi sentivo bene e mi sembrava di svenire", ha raccontato Gaia al settimanale Gente. "Da lì sono andata in ospedale e fatta la TAC ho scoperto di avere la polmonite bilaterale. Una settimana dentro, ma ora sto bene anche se la convalescenza mi hanno detto che sarà piuttosto lunga e faticosa, ma io ho comunque ripreso a fare tutte le mie cose tra vita e lavoro". Ora, lentamente, si sta riprendendo e ha intenzione di tornare a lavorare a teatro, dove negli ultimi anni ha ricevuto grandi soddisfazioni.

Gaia De Laurentiis e il rapporto con la figlia Agnese

Sul rapporto con la figlia Agnese, con la quale ha discusso molto a Pechino Express, Gaia De Laurentiis ha ribadito: "Di Agnese non ho scoperto lati nuovi. È vero, abbiamo litigato diverse volte, ma era lo stress a parlare. Lei è molto più competitiva di me, io ho sempre pensato a godermi il viaggio, dunque spesso ci scontravamo, ma eravamo molto cariche emotivamente. Agnese aveva paura di fare brutta figura, mentre a me di quello non importava". E ci ha tenuto a precisare di avere un ottimo rapporto con la ragazza, che intende seguire le orme materne nel mondo dello spettacolo: "C’è tantissimo amore, ci vogliamo bene, siamo complici. Sì, siamo diverse, ma non lo abbiamo scoperto a Pechino, lo sapevamo già prima. Ma essere diverse non significa non andare d’accordo o essere in competizione l’una con l’altra. Tutt’altro".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Pechino Express

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