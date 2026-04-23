Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 23 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Chanel Totti mangia scorpioni a Pechino Express e finisce male  

Chanel Totti mangia scorpioni a Pechino Express e finisce male  

A Pechino Express, Chanel Totti vive un momento carico di tensione: una prova estrema la mette in crisi e scatena il panico in puntata
2 min
TagsChanel Totti

La settima tappa di Pechino Express 2026 si è rivelata particolarmente impegnativa per Chanel Totti. Durante il percorso non sono mancati momenti di tensione con il compagno di viaggio Filippo Laurino, tra discussioni e difficoltà che hanno messo a repentaglio l'equilibrio della coppia de I Raccomandati. Ma il momento più difficile è arrivato con una delle prove più temute del programma: quella dei sette mostri, una sfida ormai simbolo dell'adventure game Sky Original prodotto da Banijay Italia.

Chanel Totti e gli scorpioni da mangiare

Come da tradizione a Pechino Express, i concorrenti si sono trovati davanti alla celebre ruota delle sette “prelibatezze”, piatti tipici della tradizione culinaria locale decisamente lontani dalle abitudini alimentari italiane. Sette spicchi, sette assaggi estremi e una sola certezza: affidarsi alla sorte. Per Chanel, però, la fortuna non è stata dalla sua parte. La ruota le ha riservato infatti una porzione di scorpioni fritti, una prova che si è trasformata subito in un incubo.

Il malore dopo l’assaggio: “Pensavo fosse croccante”

Dopo aver ingerito lo spiedino di scorpioni, Chanel Totti si è sentita immediatamente male e ha vomitato. Tra disgusto e difficoltà nel trattenere la nausea, la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi ha raccontato senza filtri la sua esperienza: “Pensavo fosse croccante, invece era qualcosa di atroce”. Una reazione che ha reso ancora più memorabile una delle tappe più dure della sua avventura nel reality.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Pechino Express

Da non perdere

Chanel Totti insultataChanel Totti rivede l'ex

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS