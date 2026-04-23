Chanel Totti mangia scorpioni a Pechino Express e finisce male  

La settima tappa di Pechino Express 2026 si è rivelata particolarmente impegnativa per Chanel Totti . Durante il percorso non sono mancati momenti di tensione con il compagno di viaggio Filippo Laurino, tra discussioni e difficoltà che hanno messo a repentaglio l'equilibrio della coppia de I Raccomandati. Ma il momento più difficile è arrivato con una delle prove più temute del programma: quella dei sette mostri, una sfida ormai simbolo dell'adventure game Sky Original prodotto da Banijay Italia.

Chanel Totti e gli scorpioni da mangiare

Come da tradizione a Pechino Express, i concorrenti si sono trovati davanti alla celebre ruota delle sette “prelibatezze”, piatti tipici della tradizione culinaria locale decisamente lontani dalle abitudini alimentari italiane. Sette spicchi, sette assaggi estremi e una sola certezza: affidarsi alla sorte. Per Chanel, però, la fortuna non è stata dalla sua parte. La ruota le ha riservato infatti una porzione di scorpioni fritti, una prova che si è trasformata subito in un incubo.

Il malore dopo l’assaggio: “Pensavo fosse croccante”

Dopo aver ingerito lo spiedino di scorpioni, Chanel Totti si è sentita immediatamente male e ha vomitato. Tra disgusto e difficoltà nel trattenere la nausea, la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi ha raccontato senza filtri la sua esperienza: “Pensavo fosse croccante, invece era qualcosa di atroce”. Una reazione che ha reso ancora più memorabile una delle tappe più dure della sua avventura nel reality.