Chanel Totti e gli altri di Pechino Express: "Un milione di euro se fanno quella cosa"  

Dietro le emozioni e le avventure di Pechino Express si nasconde un regolamento ferreo, soprattutto quando si parla di spoiler. I concorrenti, tra cui anche Chanel Totti (considerata la vera rivelazione di questa edizione) sono vincolati da clausole contrattuali molto rigide che impediscono loro di rivelare qualsiasi dettaglio sul programma prima della messa in onda. Non si tratta solo di correttezza nei confronti della produzione e del pubblico, ma di veri e propri obblighi legali che prevedono sanzioni pesantissime in caso di violazione.

Pechino Express, Chanel Totti e la penale da un milione di euro

A svelare il retroscena è stata Giulia Salemi che, durante un intervento a RTL 102.5, ha chiarito quanto sia rischioso parlare del programma fuori tempo. L’influencer, co-conduttrice di alcune puntate di Pechino Express accanto a Costantino della Gherardesca, non ha assistito alla finale, ma ha comunque sottolineato di non poter dire nulla sull’esito. “Non penso che posso parlare di questo argomento, neanche dirti se è stata una vittoria bella oppure no. A meno che la penale da un milione di euro non me la vuoi pagare tu?”, ha detto ironicamente, lasciando però intendere quanto siano alte le cifre in gioco. Qualche tempo fa Filippo Laurino, compagno di avventura di Chanel, aveva accennato alla questione in un'intervista: "Lavoro 2-3 giorni a settimana in un ristorante. Quindi iniziano a cercarmi, e io magari sono lì in divisa che devo fermarmi, fare le foto. E tutti mi chiedono: “Chi ha vinto Pechino?”. E io, chiaramente, non posso rispondere".

Regole ferree e silenzio obbligato per i concorrenti

I concorrenti di Pechino Express, una volta terminate le registrazioni, devono mantenere il massimo riserbo su tutto ciò che accade durante il viaggio: eliminazioni, dinamiche e soprattutto il nome dei vincitori. La penale, che secondo quanto emerso può arrivare fino a un milione di euro, rappresenta un deterrente fortissimo. Un modo per proteggere il format e garantire al pubblico la suspense fino all’ultima puntata. Per questo, anche volendo, i protagonisti del programma – Chanel Totti compresa – sono costretti al silenzio assoluto.