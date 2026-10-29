Pechino Express 2027, svelato il cast: da Rocco Siffredi a Elisabetta Gregoraci. Tutte le coppie

Pechino Express 2027 è pronto a ripartire con un cast ricco di sorprese, tra campioni dello sport, cantanti, personaggi televisivi e protagonisti dei social. Sky ha annunciato ufficialmente i nomi delle dieci coppie che parteciperanno alla nuova edizione dell'adventure game, ancora una volta guidato da Costantino della Gherardesca . Tra i concorrenti spiccano Rocco Siffredi insieme alla moglie Rózsa Tassi, Elisabetta Gregoraci con la sorella Marzia e gli sportivi Andrew Howe e Tommaso Marino. Ma non mancano volti amatissimi dai più giovani, come Benji e Fede. La nuova stagione, intitolata La rotta dei due Oceani, porterà i viaggiatori in Sud America, lungo un percorso spettacolare e particolarmente impegnativo.

Pechino Express 2027, tutte le coppie del cast: ci sono anche Andrew Howe e Tommaso Marino

Saranno dieci le coppie protagoniste di Pechino Express 2027, chiamate a mettere alla prova resistenza fisica, capacità di adattamento e spirito di squadra. Un cast eterogeneo che riunisce personaggi provenienti dal mondo dello spettacolo, dello sport e della comunicazione digitale.

Ecco tutti i concorrenti annunciati da Sky:

Rocco Siffredi e Rózsa Tassi: il celebre attore e la moglie, ex modella ungherese, sono sposati dal 1993 e hanno due figli. Una coppia affiatata che condividerà una nuova esperienza lontano dalla quotidianità.

Franceska Nuredini e Ginevra Festa: ballerine professioniste e grandi amiche. Franceska è la fidanzata di Elodie, mentre Ginevra è conosciuta dal pubblico televisivo per la sua esperienza come Velina a Striscia la Notizia.

Benji e Fede: Benjamin Mascolo e Federico Rossi, protagonisti della musica pop italiana, affronteranno insieme una nuova avventura dopo la reunion artistica del 2024.

Alessia Lanza e Andrea Fratino: due content creator molto seguiti sui social. Lei è anche autrice e conduttrice del podcast Mille Pare, mentre lui è conosciuto per i contenuti dedicati soprattutto al calcio.

Andrew Howe e Tommaso Marino: una delle coppie più interessanti dal punto di vista sportivo. Howe è stato campione europeo e vicecampione mondiale di salto in lungo, oltre a detenere il record italiano della specialità con 8,47 metri. Marino è un ex cestista professionista, oggi commentatore di basket e NBA. I due sono legati da una grande amicizia.

Cleo Ungarelli e Dani Piccirillo: rispettivamente cantante e chitarrista delle Bambole di Pezza. Porteranno nella competizione l'energia e lo spirito di squadra della loro band.

Angela "Bella Fisica" Lin e Alessandro Zhu: madre e figlio, diventati popolari grazie ai video social girati nel negozio di famiglia a Roma.

Danilo da Fiumicino e Alessandro Pieravanti: amici e podcaster, sono i creatori di De Core, programma di interviste dedicato a musica, cinema, sport e spettacolo.

Riccardo De Marco (DeNa) e Maria Bosco (MeriBì): due divulgatori scientifici di Geopop. Lui è un chimico, lei è laureata in matematica e ingegneria matematica ed è anche un'ex pallanuotista professionista.

Elisabetta e Marzia Gregoraci: le due sorelle calabresi, molto unite ma caratterialmente diverse. Elisabetta è una nota conduttrice televisiva, mentre Marzia lavora nel settore immobiliare di lusso.

Pechino Express 2027 lascia l'Oriente

La grande novità della prossima edizione riguarda la destinazione. Pechino Express 2027 si svolgerà in Sud America, attraversando tre Paesi: Cile, Argentina e Brasile. Il viaggio prenderà il nome di La rotta dei due Oceani, perché i concorrenti attraverseranno il continente da ovest a est, partendo dall'Oceano Pacifico per raggiungere l'Atlantico. Un itinerario che si preannuncia particolarmente impegnativo anche dal punto di vista fisico. I viaggiatori dovranno affrontare i deserti cileni e le montagne delle Ande, prima di raggiungere le pianure argentine e le spettacolari cascate di Iguazú. La competizione proseguirà poi in Brasile, attraversando il Pantanal e le zone legate alle antiche vie delle miniere d'oro, fino ad arrivare a Rio de Janeiro, una delle città più celebri del continente sudamericano. Tra lunghi spostamenti, difficoltà linguistiche e condizioni ambientali molto diverse, le coppie saranno chiamate a superare prove che richiederanno non soltanto preparazione fisica, ma anche determinazione, collaborazione e capacità di adattarsi agli imprevisti. Come da tradizione, inoltre, il programma manterrà la propria attenzione alla solidarietà: il premio finale sarà destinato a sostenere una ONG attiva nei territori attraversati.