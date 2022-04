Gianluca Grignani: "Perché ero gonfio a Sanremo 2022"

Gianluca Grignani è tornato a parlare della sua recente apparizione al Festival di Sanremo 2022. Il cantautore milanese è stato invitato da Irama, tra gli artisti in gara, per la serata dei duetti. Una scelta che ha generato parecchie chiacchiere: a distanza di mesi Grignani ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa. "Onestamente di tutto questo poco mi importa, preferisco vivere e suonare. Dopo il Festival sono rientrato a casa e ho ricominciato a fare musica. Hanno scritto che sembravo gonfio? Sono stato oggetto di body shaming? Ca**i loro. A me non frega nulla. Avevo preso del cortisone perché avevo un calo di voce tremendo. Però le dico una cosa: sono un figo pazzesco", ha spiegato al settimanale Chi.