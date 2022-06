Chiara Ferragni a Sanremo, Drusilla Foer: "Perché è una genialata"

Sta facendo discutere parecchio la partecipazione di Chiara Ferragni al prossimo Festival di Sanremo. L'imprenditrice digitale, moglie del rapper Fedez, è stata scelta dal direttore artistico Amadeus come co-conduttrice della prima e ultima serata della kermesse musicale. “Mi sembra una genialata - ha commentato Drusilla Foer al programma di R101 Facciamo finta che - Ma sì, perché comunque lei è una giovane che si è inventata un lavoro, magari è anche una che sul palco ci sta bene. Poi secondo me in questo momento rappresenta anche qualcosa: è la moglie di un uomo che si è esposto in un momento difficoltoso. Insomma, ci sono tanti elementi, al di là del fenomeno Ferragni, che possono essere giusti. Escludo che sia meglio vestita di me. No, scherzo, faranno a gara a vestirla, mamma mia".