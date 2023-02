Chiara Ferragni è arrivata a Sanremo: cosa farà e dove alloggia

Chiara Ferragni è pronta per il Festival di Sanremo. La moglie di Fedez è stata scelta da Amadeus come co-conduttrice della prima e ultima serata della kermesse musicale. Sarà dunque protagonista sul palco dell'Ariston martedì 7 febbraio e sabato 11 febbraio. “È carina, ha già fatto gruppo con le altre ragazze. Non la conoscevo personalmente, anche se l’ho invitata ogni anno perché la considero molto forte. - ha fatto sapere il direttore artistico al settimanale Chi - Quando l’ho chiamata per il quarto anno consecutivo, mi ha detto: “Incontriamoci, ho visto il Festival e ho notato il cambiamento, mi piace guardarlo e sono entusiasta della tua proposta”. Amadeus ha rivelato: “Ogni ragazza (Ferragni, Egonu, Fagnani, Francini, ndr) farà un monologo su un tema preciso. La vera rivoluzione era quella di dare uno spazio importante su questo palco a tante donne che potessero raccontare una propria storia, lanciando spunti di riflessione e portando qualcosa di importante che sentono vicino alla loro sensibilità, una propria battaglia”.

Dove alloggia Chiara Ferragni a Sanremo Stando alle ultime indiscrezioni, i Ferragnez avrebbero affittato una villa sulle alture, nel Comune di Cipressa, lontano dal caos di Sanremo, per trascorrere la settimana festivaliera. Si tratta di villa Dendi, che in passato è stata erroneamente attribuita alla famiglia di Mussolini. Una leggenda, o forse una bufala, che circola ancora in paese. "Ho saputo da un amico di fuori provincia che sono a Cipressa", ha detto il sindaco del piccolo centro collinare, Filippo Guasco. Inoltre ha confidato: "L'anno scorso, nei giorni del Festival, in quella villa ha soggiornato Elisa, che devo dire è stata molto cortese e apprezzata per la sua simpatia". La cantante si è fermata nella piazza del paese per salutare i bambini, regalando un piacevole fuori programma.