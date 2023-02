Sanremo 2023, Ignazio Moser single: ecco con chi ha passato la prima serata dopo Cecilia Rodriguez

Tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sembra che la crisi, nata per colpa di un presunto tradimento di lui, sia irriversibile. Se lei continua a mettere foto molto semplici, in cui si mostra in relax in casa e poco altro, lui un paio di sere fa avrebbe fatto serata in un locale con amici del mondo dello spettacolo legati anche al Festival di Sanremo, in programma da martedì prossimo.