Sanremo 2023, la provocazione di Elodie: "Voglio essere putt***". Ecco il motivo

SANREMO - Quest’anno la parola d’ordine in Riviera sembra essere eccesso. E non fa eccezione la cantante romana Elodie, che per la terza volta in carriera si presenterà sul palco dell’Ariston con una canzone che racconta la fine di una storia d’amore. Negli ultimi giorni l’artista rivendicato la libertà di potersi esprimere attraverso il proprio corpo, spingendo molto su concetti ed espressioni. Durante un'intervista rilasciata per un documentario, la cantante romana ha ribadito la volontà di tornare a essere padrona della propria fisicità.