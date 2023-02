Chiara Ferragni, risveglio super sexy prima di Sanremo

SANREMO - Il 73° Festival di Sanremo sarà un po' anche quello di Chiara Ferragni, scelta in co-conduzione per la prima e l'ultima serata al fianco di Amadeus. Sale l'attesa nel pubblico per vederla sul palco dell'Ariston, mentre l'imprenditrice digitale cerca di combattere l'ansia del debutto postando sui social l'avvicinamento alla grande serata del 7: l'ultima gallery condivisa su Instagram la vede in posa indossare un super sexy vestito nero con spacco inguinale e maxi scollatura. La didascalia è semplice ma emblematica: "-1". Manca un giorno e poi gli occhi della tv e non solo saranno puntati sulla Ferragni.