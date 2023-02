Sanremo 2023, ecco i cantanti che si esibiranno martedì sera: apre Anna Oxa

SANREMO - Ci siamo, martedì 7 febbraio andrà in scena il 73° Festival di Sanremo. Chiara Ferragni morde il freno e prova a combattere l'ansia postando il suo vestito da urlo, sarà lei la co-conduttrice di Amadeus per la prima (e l'ultima) serata all'Ariston, annuncerà i cantanti in gara. A proposito, quali artisti si esibiranno nella puntata del debutto? Vediamo la lista completa.