Sanremo 2023, Chiara Ferragni leggerà una lettera: ecco il monologo

SANREMO - Il conto alla rovescia è già scattato da ore alla vigilia della 73ª edizione del Festival di Sanremo e tra le attese che montanto per lo show e per le canzoni, superano già tutte quelle che riguardano il ruolo di Chiara Ferragni con il suo seguito da 29 milioni di fan di Instagram.

Un monologo sul coraggio delle donne: Ferragni già regina di Sanremo

Impossibile mantenere il riserbo sul ruolo dell'imprenditrice digitale sul palco dell'Ariston, la Ferragni sarà in co-conduzione nell'ultima serata al fianco di Amadeus e Gianni Morandi e si esibirà in un monologo, intitolato "lettera a se stessa", in cui la 35enne milanese racconterà la sua storia, "invitando al coraggio, tutto femminile, di affrontare le sfide e di inseguire i propri sogni", per una performance che dovrebbe durare una decina di minuti.