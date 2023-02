Diretta Sanremo 2023, Ferragni polemica: "Rappresento me stessa, non Fedez"

SANREMO - Tutto pronto per la prima serata della 73esima edizione del Festival di Sanremo . Così i conduttori Amadeus, Gianni Morandi e Chiara Ferragni hanno risposto alle domande dei cronisti in conferenza stampa a poche ore dal via della prima serata.

13:36

Nel 2024 ancora all'Ariston

Da diverso tempo si parla di un cambio di sede per il Festival di Sanremo, ma nel 2024 la kermesse sarà ospitata ancora dal teatro Ariston. A spiegarlo è stao lo stesso Amadeus in conferenza: "Se ci fosse stato uno spazio da 5 mila posti lo avremmo riempito tutto per l'attenzione che c'è - ha detto il conduttore - ma io sono affezionato all'Ariston e anche l'anno prossimo sarò ancora felicemente qui".

13:33

Finita la conferenza stampa

Si è conclusa la conferenza stampa dei tre conduttori Amadeus, Chiara Ferragni e Gianni Morandi. Via al conto alla rovescia in attesa che parta il Festival.

13:31

Ferragni infastidita da una domanda su Fedez

Risposta polemica di Chiara Ferragni, alla quale chiedono cosa pensi dei vecchi testi di Fedez definiti "un po' razzisti, misogini". Questa la replica: "Potere chiederlo a lui che è qui tutti i giorni. Io sono qua a rappresentare me stessa, non a rappresentare lui o la coppia".

13:28

Mattarella accompagnato dalla figlia

"Quest'anno è il 75° anniversario della Costituzione italiana, e il presidente ha già cominciato a partecipare a iniziative che riguardano questo anniversario, per esempio con il Giorno della Memoria. Ci sembrava giusto, visto che la Costituzione parla di promozione della cultura, un omaggio alla cultura, non solo quella alta, anche se non mi piacciono queste distinzioni, ma anche alla cultura popolare, e sicuramente Sanremo è il festival della cultura popolare". Lo spiega Giovanni Grasso, consigliere per la stampa e la comunicazione del Quirinale, parlando della presenza di Mattarella che "sarà accompagnato dalla figlia Laura".

13:26

Amadeus e i Depeche Mode

Così Amadeus sui Depeche Mode: "Sono il gruppo rock elettronico più forte al mondo. Ho saputo che c'era un progetto discografico molto importante. Esce il nuovo singolo che porteranno a Sanremo. Ho contattato la casa discografica e ho chiesto di portarli in Italia. Loro hanno accolto molto volentieri questo invito. Il sogno si è potuto realizzare nel giro di qualche mese".

13:21

Ferragni, i social e la violenza psicologica

"Ogni genitore pensa di fare il meglio per i propri figli. Saranno solo loro a doverci giudicare", così risponde Chiara Ferragni a chi le chiede se non tema il giudizio dei suoi figli in merito alla loro esposizione sui social. Questa invece la risposta sulla violenza psicologica che lei stessa ha ammesso di aver subito: “Si parla di violenza psicologica da troppo poco tempo. In alcune relazioni del passato mi sono ritrovata a pensare che non facesse per me. Ma giustificavo gelosia, il tentativo di farti sentire inferiore. Mi è successo in diverse relazioni. Non ho mai pensato che fosse violenza, non avevo le conoscenze per capire che si trattava di violenza. Solo dopo mi sono riconosciuta in questi atteggiamenti. Parlandone con amiche mi sono resa conto che è accaduto a tutte ma non ce ne rendiamo conto. Siamo ancora le prime a giustificare comportamenti che vanno condannati. La violenza psicologica è più subdola di quella fisica anche se più difficile da riconoscere".

13:15

Amadeus e i moralismi

"Non ascolto molto le opinioni politiche, da qualsiasi parte provengano, rispetto il pensiero di tutti ma non amo le etichette, non mi piace parlare di generi. Non voglio dire una cosa banale, ma parlo di esseri umani, ognuno è libero di vivere la propria vita come meglio crede". Lo sottolinea Amadeus in conferenza stampa, tornando sulle polemiche sollevate negli ultimi giorni, in particolare sulla presenza di Rosa Chemical. "Ho sempre un po' paura del moralismo - aggiunge il direttore artistico - ci vuole educazione, non bisogna recare danno ad altri".

13:07

Amadeus e i record

Amadeus risponde alla domanda sui record di presenza al Festival. "I 13 di Pippo Baudo? Sono impossibili. E' già un onore fare questo e quello del prossimo anno. Ogni Festival è la rappresentazione del pensiero del direttore artistico. In tutto quello che faccio durante il Festival metto la faccia e mi assumo ogni responsabilità".

13:04

Ferragni e i rifiuti del passato

Chiara Ferragni spiega perchè quest'anno ha accettato l'invito di Amadeus. "Mi si rompeva il cuore ogni anno a rifiutare. Io però sono abituata a fare qualcosa quando sono pronta. Amadeus ha rivoluzionato il Festival e stavolta, con grande anticipo, ho accettato. Gli outfit? Sono pensati da tanto tempo, ma l'ultimo è arrivato oggi".

12:57

Amadeus e la sopresa sull'inno

Amadus svela: "Verrà cantato l'inno italiano e lo farà Gianni Morandi. E posso assicurare che lo ha saputo adesso". Il diretto interessato scherza: "Per fortuna lo conosco, quindi non dovrò studiarlo".

12:54

Chiara Ferragni svela i consigli ricevuti

Chiara Ferragni svela: "Tanti mi hanno dato dei consigli su stasera. Tutti mi hanno suggerito di godermela, di non pensarci troppo. Di vivere anche l'agitazione e di viverla al meglio". Poi su Fedez, che vivrà in un'altra casa: "Ci vedremo. Semplicemente abbiamo due team, con persone diverse. Lui era agitatissimo, come e più di me". (LEGGI TUTTO)

12:51

Gli orari degli eventi della serata

Amadeus rivela gli orari degli appuntamenti più importanti della prima serata: "Stasera apriremo con il Presidente Mattarella e con Benigni. Il Presidente non salirà sul palco. Per il monologo di Chiara, l'orario sarà intorno alle ore 23".

12:45

"I Maneskin unici nel loro genere"

Alla domanda sulle poche canzoni rock, Amadeus spiega: "I Maneskin interpretano il rock in modo unico. Non ho trovato altri artisti che sapessero ripetersi su questo genere".

12:44

Amadeus: "Non parlo di generi, ma di essere umani"

Amadeus risponde alla domanda sulle polemiche politiche degli ultimi giorni: "Non amo parlare di generi, ma di essere umani. Ognuno è libero di vivere la propria vita come meglio crede. Sanremo non deve essere un luogo diverso da altri. Dei moralisti io ho sempre un pò paura. Ai bambini va spiegato che esiste una persona diversa da un'altra. Che ci sono uomini che amano uomini e donne che amano donne. Questo va portato nel mondo del lavoro con il massimo rispetto. Io educo i miei figli così e non li ho vosti mai sconvolti".

12:41

Chiara Ferragni: "Il discorso di stasera l'ho scritto io"

Ancora Chiara Ferragni: "Posso garantire spontaneità. Ci ho messo mesi per preparami, mentalmente e non solo. Non sono mai andata in tv e spero di farcela. Negli anni scorsi Amadeus aveva provato a coinvolgermi, ma avevo sempre rifiutato. Stavolta mi sembrava giusto esserci. Il discorso? L'ho scritto io". Poi: "Non mi ero mai immaginata a Sanremo. Ho cominciato a seguirlo assiduamente grazie ad Amadeus, che lo ha reso moderno. Non mi sarei mai vista quì, ma esserci è una bella sfida".

12:38

Il "caso" Anna Oxa

Amadeus e Coletta rispondono alle domande su Anna Oxa, che ha un contenzioso con la Rai e ieri non era presente alla sfilata. Amadeus:"Sapevo che Anna Oxa non era stata bene durante la settimana. Il suo timore, visto che ieri sera faceva freddo era di stare all'aperto". Il direttore Coletta spiega: "Il percorso processuale nasce da Ballando con le stelle. E' un giudizio pendente che fa il suo corso. Per Sanremo Anna Oxa è un'artista chiamata ad interpretare il suo testo. Il pregresso non esclude la partecipazione. Quindi nei suoi confronti c'è il massimo rispetto".

12:34

Chiara Ferragni: "Porterò il mio messaggio"

Prime domande della stampa per Chiara Ferragni: "Porterò me stessa sul palco. È la prima esperienza in tv e attraverso le mie parole e i miei abiti cercherò di esprimere tutti i miei messaggi". Poi sui messaggi di odio verso le donne. "Siamo abituati a pensare che sui social, chi si espone possa essere insultato. Il mio augurio è che ognuno riesca a portare il proprio pensiero. Paola Egonu ha fatto bene a dire quelle cose".

12:32

Spiegati i meccanismi del voto

Viene presentato il meccanismo del voto con le specifiche: per i primi due giorni saranno i giornalisti a premiare con i voti i cantanti. Poi toccherà al televoto.

12:27

Amadeus annuncia la presenza di Mattarella e Benigni

Amadeus annuncia: "Devo dire una cosa importante e sono emozionato. Ho il piacere e l'onore di annunciarvi che stasera, per la prima volta nella storia del Festival, sarà presente in sala il Presidente della Repubblica Mattarella. Sono grato che abbia accettato il mio invito. Mi sembra importante sottolineare come la sua presenza dimostra vicinanza al mondo dello spettacolo. E sarà l'occasione per celebrare il 75esimo anniversario della Costituzione italiana. E per l'occasione potremmo abbracciare anche Roberto Benigni".

12:22

Amadeus: "Con Chiara Ferragni vivremo una grande esperienza"

Amadeus ringrazia i presenti ed elogia Chiara Ferragni: "Sono sicuro che vivremo una grande esperienza. Finalmente tutti potranno conoscerla non solo come imprenditrice".

12:20

Gianni Morandi: "Chiara Ferragni professionista straordinaria"

Prende parola Gianni Morandi: "Per me è bellissimo stare quì. Il sette febbraio vinsi con Ruggeri e Tozzi, ma per me è un nuovo inizio. Chiara Ferragni è una grande professionista e ora tutti potranno conoscerla per davvero. Non solo attraverso i telefonini".

12:19

Chiara Ferragni: "Metterò tutta me stessa"

Le parole di Chiara Ferragni: "Sono molto emozionata ed onorata di essere quì. Non sono una presentatrice, ma cercherò di mettere tutta me stessa. Io ce la metterò tutta e sono sicuro che sarà un grande spettacolo".

12:15

Stefano Coletta: "Il simbolo dell'inclusività"

Il direttore del Prime time della Rai Stefano Coletta: "Il Festival è ancora più il simbolo dell'inclusività. I tre conduttori presenti sono il simbolo di tre storie diverse: tre identità diverse, tre espressioni diverse. Ognuno di loro porterà qualcosa. La prima serata sarà costruita sulla contaminazione. Il festival è democratico e ci saranno molte incursioni dall'esterno, con linguaggi diversi. E' l'espressione della libertà e della possibilità che ciascuno porti il proprio mondo".

12:09

Inizia la conferenza stampa

La conferenza stampa inizia con le parole di Marinella Soldi, presidente della Rai: "Buon lavoro a tutti. Per un Festival di cultura e gioia. Ricordo che chi vincerà, rappresenterà l'Italia agli Eurovision Song Contest, che lo scorso anno sono stati vinti dall'Ucraina". Poi è il turno del sindaco di Sanremo Alberto Biancheri: "Il Festival sembrava iniziato già ieri per la festa che c'era in città. Ringrazio tutte le forze dell'ordine che stanno lavorando per la sicurezza".

12:05

Sanremo, ecco la prima co-conduttrice

Sarà Chiara Ferragni la co-conduttrice della prima puntata del Festival di Sanremo (LEGGI TUTTO)

12:00

Tutto pronto per la conferenza stampa

La sala stampa attende l'inizio della conferenza stampa dei conduttori del Festival di Sanremo. Grande attesa per le parole di Amadeus, Gianni Morandi e Chiara Ferragni.