Sanremo 2023, la presentatrice della prima serata

SANREMO - Tutto pronto a Sanremo per la serata d'esordio del 73esimo Festival della canzone italiana. I cantanti sfileranno sul palco del teatro Ariston, per le prime esibizioni. Al fianco della coppia Amadeus-Gianni Morandi, ci sarà Chiara Ferragni, scelta per il ruolo di presentatrice nella prima serata.