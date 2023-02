Sanremo 2023, quanto costa la super villa a cinque stelle di Chiara Ferragni

Una villa da mille e una notte. Secondo "Dagospia" la casa dove sta soggiornando Chiara Ferragni con il suo team (8 persone) durante il Festival di Sanremo ha un valore tra i 4 e i 6mila euro al giorno e, in alcuni casi, può arrivare anche a 8mila. E' la stessa "umile dimora" scelta da Fedez nel 2021 quando partecipò a Sanremo, con Francesca Michielin, come cantante, ma allora non ci fu Chiara Ferragni che era incinta a casa al nono mese.