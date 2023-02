Programma Sanremo 2023 prima serata: anticipazioni e scaletta cantanti

Tutto pronto per la prima serata del Festival di Sanremo 2023 . Quarto anno alla conduzione e alla direzione artistica per Amadeus, pronto a dare il via alla 73esima edizione della kermesse canora. Nella serata d'apertura, al fianco del conduttore Rai, ci saranno Gianni Morandi e Chiara Ferragni. Tra gli ospiti: Roberto Benigni che celebrerà i 75 anni della Costituzione, i vincitori dello scorso anno Mahmood e Blanco , Elena Sofia Ricci (che presenterà la sua nuova fiction Rai) e i Pooh che, oltre a esibirsi, faranno un omaggio all'amico e batterista della band Stefano D'Orazio, scomparso nel 2020.

Il Presidente Mattarella a Sanremo 2023

Amadeus ha annunciato la presenza di Mattarella: "Ho il piacere e l'onore di annunciarvi che questa sera sarà presente in sala il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Avere con noi il presidente è l'occasione per celebrare il 75° anniversario della Costituzione Italiana e non c'era modo migliore di farlo che invitare un personaggio unico nella cultura italiana: Roberto Benigni". È la prima volta che un presidente della Repubblica è in prima fila all'Ariston per assistere dal vivo al Festival di Sanremo.

Sanremo 2023, la scaletta della prima serata

Durante la serata si esibiranno 14 dei 28 cantanti in gara. Di seguito la scaletta ufficiale d'uscita dei cantanti. Questa sera a votare i brani saranno solo i giornalisti.

Anna Oxa - "Sali (Canto dell'anima)"

gIANMARIA - "Mostro"

Mr.Rain - "Supereroi"

Marco Mengoni -"Due vite"

Ariete - "Mare di guai"

Ultimo - "Alba"

Coma_Cose - "L'addio"

Elodie - "Due"

Leo Gassmann - "Terzo cuore"

I Cugini di Campagna - "Lettera 22"

Gianluca Grignani - "Quando ti manca il fiato"

Olly - "Polvere"

Colla Zio - "Non mi va"

Mara Sattei - "Duemilaminuti"